Испания

Вашему вниманию видео лучших моментов первого поединка 1/2 финала Кубка Испании.

В первом полуфинальном поединке Кубка Испании Реал Сосьедад принимал на своем поле Мирандес, который стал настоящей сенсацией текущего розыгрыша турнира.

Клуб из Сегунды хоть и потерпел поражение со счетом 2:1, однако составил достойную конкуренцию более именитому сопернику.

Впрочем, даже такой результат сохраняет скромному Мирандесу шансы на выход в финал, поэтому все будет решаться в ответной встрече, которая состоится 4 февраля.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал Сосьедад — Мирандес:

Реал Сосьедад — Мирандес 2:1

Голы: Оярсабаль, 9, Эдегор, 42 — Баррозо, 39

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Ле Норман, Элустондо (Гевара, 68), Монреаль - Порту (Янузай, 77), Мерино, Субельдия, Эдегор, Ойярсабаль — Исак (Виллиан Жозе, 67)

Мирандес: Регильос — Сибуло, Онаиндиа, Пойрьер, Салаберриа — Алдалур, Малса — Рей Васкес (Висенте, 86), Наварро (Пенья, 76), Кастельянос — Баррозо (Маркос Андре, 70)

Предупреждения: Монреаль, Оярсабаль, Сальдуа — Салаберриа

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.