Испания

Аргентинец может пропустить один из ближайших матчей.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен заявил, что нападающему команды Лионелю Месси в скором времени может потребоваться отдых.

"Месси, как и многие другие игроки, знает, на что он способен и на что не способен. Если он на поле, то это потому, что он находится в оптимальной форме.Сейчас с ним все в порядке, проблем нет".

"Как и любым другим игрокам, будет время, когда мы должны дать ему отдых. Я все еще не так много времени в команде, чтобы понять, насколько часто это надо делать".

"Подобные игроки привыкли играть с воскресенья на среду в течение многих лет, что в некоторых случаях им не нужно отдыхать, но мы посмотрим, будет ли такое продолжаться впредь", — приводит слова Сетьена Goal.

Ранее испанский специалист поделился своим мнением относительно системы VAR.