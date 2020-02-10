Испания

Главный тренер Барселоны очень доволен выступлением своих подопечных в матче с Бетисом (3:2).

Барселона в 23-м туре Ла Лиги обыграла Бетис на выезде – 3:2, сумев дважды отыграться по ходу встречи.

"Мне действительно понравилась команда. Да, были моменты, в которых мы могли сыграть лучше, но я счастлив. Мы дважды уступали в счете", — цитирует Сетьена Marca.

"Команда прогрессирует во многих аспектах. Я очень доволен игрой, результатом, всем".

В нескольких эпизодах судья прибегал к помощи видеоповторов, которые Сетьен считает полезным инструментом.

"Проблема не в VAR. Это невероятный инструмент, который помогает сделать футбол честнее", — отметил тренер.

Барселона идет второй в таблице, отставая от Реала на три очка после 23 туров. Следующий матч каталонцы проведут 15 февраля против Хетафе.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.