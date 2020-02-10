Главный тренер Барселоны очень доволен выступлением своих подопечных в матче с Бетисом (3:2).
Кике Сетьен, Getty Images
10 февраля 2020, 07:02
Барселона в 23-м туре Ла Лиги обыграла Бетис на выезде – 3:2, сумев дважды отыграться по ходу встречи.
"Мне действительно понравилась команда. Да, были моменты, в которых мы могли сыграть лучше, но я счастлив. Мы дважды уступали в счете", — цитирует Сетьена Marca.
"Команда прогрессирует во многих аспектах. Я очень доволен игрой, результатом, всем".
В нескольких эпизодах судья прибегал к помощи видеоповторов, которые Сетьен считает полезным инструментом.
"Проблема не в VAR. Это невероятный инструмент, который помогает сделать футбол честнее", — отметил тренер.
Барселона идет второй в таблице, отставая от Реала на три очка после 23 туров. Следующий матч каталонцы проведут 15 февраля против Хетафе.
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