Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 24 тура Ла Лиги между Валенсией и Атлетико.

Как известно, основной центральный защитник Валенсии Эскеьель Гарай выбыл надолго из-за серьезной травмы колена, что могло бы надолго гарантировать место в основе Муктару Диакаби. Но главный тренер "летучих мышей" Альберт Селадес решил выпустить в старте на важный матч против мадридского Атлетико не его, а Эльякима Мангала, который составит пару Габриэлю Паулисте.

Валенсия: Доменек — Васс, Паулиста, Мангала, Гайя — Торрес, Кондогбия, Парехо, Солер — Гомес, Гедеш

Запасные: Риверо, Гамейро, Черышев, Собрино, Диакаби, Коста, Ли Кан Ин

Атлетико: Облак — Ариас, Савич, Фелипе, Лоди — Коке, Льоренте, Партей, Сауль — Витоло, Корреа

Запасные: Адан, Мората, Феррейра Карраско, Врсалько, Эрмосо, Лемар, Хименес

Матч Валенсия — Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.