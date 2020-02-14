Испания

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Испании.

Валенсия примет на своем поле Атлетико в рамках очередного поединка чемпионата Испании.

Преимущество в этом противостоянии букмекеры отдают мадридскому клубу. Так, Parimatch дает на победу Валенсии коэффициент 3,65. Коэффициент на победу Атлетико составляет 2,30, на ничью – 3,05.

Букмекерская контора bet365 выставила такие коэффициенты на этот поединок: победа "летучих мышей" – 3,50, победа "матрасников" – 2,20, ничья – 3,20.

Аналитики из betfair принимают ставки на победу Валенсии с коэффициентом 2,90. Коэффициент на победу мадридцев составляет 2,50, на ничью – 3,30.

Матч Валенсия — Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.