Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 24-го тура Ла Лиги.

Барселона после трудного поединка против Бетиса попытается набрать три очка во встрече с Хетафе.

Барселона — Хетафе

Суббота, 17:00. Барселона, Камп Ноу. Главный арбитр — Гильерме Куадра.

"Сине-гранатовые" в минувшем туре гостили у бывшей команды Кике Сетьена — Бетиса. Поединок выдался неимоверно трудным и очень энергозатратным. Барселоне пришлось дважды отыгрываться, но Клеман Ленгле во втором тайме все-таки принес победу своей команде. Француз, кстати, также получил красную карточку. из-за которой пропустит отчетную встречу.

Каталонцы на данный момент отстают от Реала на три балла и не могут позволить главному оппоненту в борьбе за чемпионство оторваться еще сильнее. У "сливочных" в этом туре менее сильный конкурент, Сельта, а потому вряд ли стоит ожидать потерю очков. Барселона по-прежнему не смогла освоить стиль игры Сетьена, а Хетафе очень здорово действует на контратаках и готов наказать соперника за ошибки.

"Синие", как это не странно, обогнали Атлетико, Севилью и Реал Сосьедад и находятся на третьей строчке турнирной таблицы. О том, чтобы вмешаться в борьбу за чемпионство, речь не идет. Главная цель — как можно дольше удерживать гандикап над соперниками и обеспечить себе Лигу чемпионов. Барселона — не самый подходящий оппонент для того, чтобы набирать очки, но Хетафе абсолютно не боится играть против грандов.

Чего стоит поединок против Реала. Пускай Хетафе и уступил со счетом 0:3, но по игре они явно не юыли хуже "сливочных", и только чудом так и не смогли распечатать ворота Тибо Куртуа. Статистика личных встреча абсолютно не на стороне Хетафе — последний раз обыграть Барселону удавалось в далеком 2011 году.

Однако успешные результаты в последних матчах чемпионата Испании говорят в пользу Хетафе. Команда выиграла четыре встречи кряду и, как минимум, попытается воспользоваться нестабильностью соперника. Что касается составов, то к отсутствию Усмана Дембеле и Луиса Суареса все привыкли. Не будет также Ленгле, место которого должен занять Умтити.

Под вопросом: ... — Антунеш

Не сыграют: Дембеле, Суарес, Ленгле — Дамиан

Интересные факты:

- Барселона не пропустила в семи из последних девяти матчей против Хетафе.

- Хетафе выиграл четыре последних поединка в Ла Лиге.

- В девяти из одиннадцати последних домашних матчей Барселоны было забито более 2,5 голов.

прогноз 2:1

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.