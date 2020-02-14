Испания

Подопечные Альберта Селадеса не смогли забить победный гол, несмотря на солидное игровое преимущество (2:2).

В матче-открытии 24-го тура Ла Лиги встречались представители Испании в Лиге чемпионов – Валенсия принимала мадридский Атлетико. У обоих коллективов серьезные проблемы с травмами, так что главные тренеры команд вынуждены довольствоваться имеющимися на данный момент ресурсами. В более плачевной ситуации оказались мадридцы, ведь они вынуждены играть без единого номинального нападающего, посему роль форвардов досталась Анхелю Корреа и Витоло На правах хозяев поля, левантийцы сразу же после стартового свистка забрали мяч под свой контроль, рассчитывая забить быстрый гол.

Подопечные Альберта Селадеса атаковали большими силами, однако это не приносило никакой пользы, не доходило даже до ударов по воротам. Со временем гости перехватили инициативу и очень быстро повели в счете. На 15-й минуте Корреа пробил по воротам из пределов штрафной площади, мяч попал в Паулисту и отскочил к Льоренте, а Маркос отправил его в сетку ворот – 0:1. После забитого гола "матрасники" обрели уверенность в собственных силах и продолжили контролировать мяч, а их соперник выглядел совершенно растерянным. У хозяев ничего не получалось, а вот подопечные Диего Симеоне чувствовали себя довольно комфортно.

"Летучие мыши" оккупировали чужую половину поля ближе к окончанию первого тайма, намереваясь сравнять счет еще в первой половине встречи. Хозяева регулярно зарабатывали угловые, это и помогло восстановить паритет. Гомес прострелил во вратарскую после розыгрыша корнера, а Паулиста переправил мяч в ворота – 1:1. Но этот счет продержался недолго, ведь уже через три минуты Атлетико снова вышел вперед. Партей обокрал Парехо на чужой половине поля, после чего вырвался на ударную позицию и пробил точно в угол ворот – 1:2. До ухода на перерыв больше ничего выдающегося не произошло, так что команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе гостей.

Вторая 45-минутка полностью прошла под диктовку Валенсии, которая сразу же забрала мяч под свой контроль, отправившись в атаку. При этом, хозяева снова могли пропустить из-за грубой ошибки Парехо на своей половине поля, но в этот раз все обошлось — Паулиста не позволил Корреа пробить по воротам. С самого начала второго тайма на правом фланге левантийцев активизировался Торрес, против которого в течение второй половины встречи играли три разных левых защитника, но Ферран удалось оставить в дураках каждого из них, ведь те попросту не успевали за юрким игроком "летучих мышей".

На 59-й минуте Валенсия воплотила свое преимущество в забитый гол. Кондогбия откликнулся на подачу Парехо со штрафного и корявым ударом пробил мимо Облака — 2:2. Селадес тут же усилил атаку, выпустив на поле Гамейро, который должен был помочь своей команде забить еще. В одном из эпизодов у Кевина была потрясающая возможность отличиться, но нападающий свел все усилия Торреса на нет, промахнувшись из выгодной позиции. Еще в одном случае Феррана сделал все для того, чтобы забил Гомеса, но и Макси не попал по воротам после выверенной передачи Торреса.

Несмотря на то, что подопечные Симеоне оборонялись всей командой, они были очень близки к тому, чтобы забить. Мората классно пробил головой после подачи Врсалько, но Доменеку удалось среагировать на удар Альваро и спасти свою команду. В концовке встречи хозяева буквально переехали жить на чужую половину поля, где пытались задавить соперника и одержать столь вожделенную победу. Принести своей команде три очка мог Гайя, но ему не было суждено стать героем матча. С первым ударом Хосе Луиса справился Облак, а второму немного не хватило точности. Левантийцам так и не удалось забить третий гол, так что в итоге они вынуждены довольствоваться лишь один набранным очком. Для мадридцев же, судя по рисунку игры, эта ничья — весьма неплохой результат.

В 25-м туре Ла Лиги Валенсия отправился в гости к Реалу Сосьедад, а Атлетико примет Вильярреал.

Валенсия — Атлетико 2:2

Голы: Паулиста, 40, Кондогбия, 59 — Льоренте, 15, Партей, 43

Валенсия: Доменек — Васс, Паулиста (Диакаби, 90+4), Мангала, Гайя — Торрес, Кондогбия, Парехо, Солер (Черышев, 80) — Гомес, Гедеш (Гамейро, 60)

Атлетико: Облак — Ариас (Мората, 66), Савич, Фелипе, Лоди (Врсалько, 53) — Коке (Феррейра Карраско, 76), Льоренте, Партей, Сауль — Витоло, Корреа

Предупреждения: Паулиста, Мангала, Гомес — Лоди, Врсалько