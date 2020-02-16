Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 24-го тура Ла Лиги.

Реал на Сантьяго Бернабеу сразится с Сельтой, которая отчаянно борется за выживание, нависая над зоной вылета.

Реал — Сельта

Воскресенье, 16 февраля, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Главный арбитр встречи — Хавьер Альберола Рохас.

Реал после вылета из Кубка Испании от Реала Сосьедад попытался показать матчем Ла Лиги против Осасуны, что то была случайность. Что же, встреча с памплонцами завершилась разгромной победой команды Зинедина Зидана, что позволило и дальше лидировать в чемпионате с отрывом в три очка от Барселоны.

Каталонцев в этом туре ждала встреча с Хетафе — третьей командой текущего розыгрыша Ла Лиги, а потому они вполне могли потерять очки, но все же добыли победу. "Сливочные" тоже постараются обойтись без происшествий. К тому же, статистика личных встреч говорит в пользу мадридцев — Сельта не смогла набрать ни одного очка за последние четыре игры.

"Кельты" после провального сезона вновь терпят бедствие и находятся в опасной близости к зоне вылета. Понятно, что рассчитывать на очки в игре с Реалом в такой ситуации вряд ли стоит, но Сельта — по-прежнему команда с хорошим набором опытных исполнителей, которые вполне в состоянии дать бой грозному противнику.

Сельта, подобно раненному зверю, который загнан в угол, не должна бояться соперника. За проигрыш Реалу никто не скажет и слова, а потому "кельты" выйдут на поле без лишнего груза ответственности. Большой потерей для гостей станет отсутствие Уго Мальо, который пропустит игру из-за дисквалификации.

У Реала, в свою очередь, точно не будет Марко Асенсио и Хамес Родригеса, а участие Эдена Азара остается под вопросом.

Под вопросом: Азар

Не сыграют: Хамес, Мариано — Мальо

Интересные факты:

- В 12 из 13 последних матчей команд было забито три и более голов.

- Реал выиграл восемь из девяти последних домашних матчей Ла Лиги.

- Реал провел пять из семи последних домашних матчей в Ла Лиги без пропущенных голов.

прогноз 3:0

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