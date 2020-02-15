Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Артур, Бускетс, де Йонг — Месси, Гризманн, Фати

Запасные: Нето, Араухо, Манай, Видаль, Семеду, Фирпо, Ракитич

Хетафе: Сория — Ньом,Эчейта, Даконам, Оливера — Этебо, Арамбарри, Максимович, Кукурелья — Молина, Мата

Запасные: Чичисола, Кабако, Анхель, Ндиайе, Дейверсон, Тимор, Кенеди

Матч Барселона — Хетафе начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.