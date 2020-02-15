Стали известны стартовые составы команд на матч 24 тура Ла Лиги между Барселоной и Хетафе.
серхи роберто, getty images
15 февраля 2020, 16:04
Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Артур, Бускетс, де Йонг — Месси, Гризманн, Фати
Запасные: Нето, Араухо, Манай, Видаль, Семеду, Фирпо, Ракитич
Хетафе: Сория — Ньом,Эчейта, Даконам, Оливера — Этебо, Арамбарри, Максимович, Кукурелья — Молина, Мата
Запасные: Чичисола, Кабако, Анхель, Ндиайе, Дейверсон, Тимор, Кенеди
Матч Барселона — Хетафе начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.