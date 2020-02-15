Испания

Завершился матч 28-го тура испанской Сегунды между Овьедо и Алькорконом.

Андрей Лунин вышел в стартовом составе своей команды на матч против Алькоркона. Для украинца это шестое появление в основе за Овьедо с момента перехода.

На 39-й минуте Лунин сфолил в своей штрафной, а после просмотра VAR арбитр назначил пенальти, который реализовал соперник. Также 21-летний голкипер получил предупреждение за свой фол.

Реал Овьедо – Алькоркон 1:2

Голы: Ортуиньо, 68 (с пенальти) – Стоичков, 3, 39 (с пенальти).

Отметим, что в запасе на протяжении всего матча просидел другой украинец Сергей Мякушко.

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