Испания

Барселона сумела обыграть Хетафе в 24-м туре чемпионата Испании.

В очередном туре чемпионата Испании между собой встречались Барселона и Хетафе.

Подопечные Кике Сетьена сумели одолеть гостей, и в плотную приблизились к Реалу, однако у мадридского коллектива есть игра в запасе.

Обзор матча:

Барселона - Хетафе 2:1

Голы: Гризманн, 33, Роберто, 39 — Анхель, 66

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба (Фирпо, 22) — Артур (Ракитич, 75), Бускетс, де Йонг — Месси, Гризманн, Фати (Видаль, 85)

Хетафе: Сория — Ньом,Эчейта, Даконам, Оливера (Кенеди, 52) — Этебо (Ндиайе, 67), Арамбарри, Максимович, Кукурелья — Молина (Анхель, 52), Мата

Предупреждения: Умтити, Фирпо, Фати — Мата, Кенеди.