Вашему вниманию видео лучших моментов поединка Сегунды.
Андрей Лунин, Фото: Ла Лига
16 февраля 2020, 00:00
Реал Овьедо, за который выступает Андрей Лунин на правах аренды, потерпел поражение в поединке 28-го тура испанской Сегунды против Алькоркона со счетом 1:2.
Украинский голкипер провел не самый свой лучший матч. В одном из моментов Лунин сфолил в своей штрафной, после чего рефери назначил одиннадцатиметровый, который успешно реализовал соперник.
Смотрите видео голов и обзор матча Реал Овьедо — Алькоркон:
Реал Овьедо – Алькоркон 1:2
Голы: Ортуиньо, 68 (с пенальти) – Стоичков, 3, 39 (с пенальти).