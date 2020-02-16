Испания

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка Сегунды.

Реал Овьедо, за который выступает Андрей Лунин на правах аренды, потерпел поражение в поединке 28-го тура испанской Сегунды против Алькоркона со счетом 1:2.

Украинский голкипер провел не самый свой лучший матч. В одном из моментов Лунин сфолил в своей штрафной, после чего рефери назначил одиннадцатиметровый, который успешно реализовал соперник.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал Овьедо — Алькоркон:

Реал Овьедо – Алькоркон 1:2

Голы: Ортуиньо, 68 (с пенальти) – Стоичков, 3, 39 (с пенальти).