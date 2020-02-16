Испания

Бразильский вундеркинд уже прилетел в Мадрид.

Полузащитник Фламенго Рейнир подписал контракт с Реалом до лета 2026 года, однако еще не был официально представлен в качестве игрока "сливочных".

Как сообщает AS, 18-летний бразилец прилетел в Мадрид в эту субботу и посетит предстоящий матч Реала против Сельты, который состоится 16 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Презентация Рейнира в качестве игрока мадридского клуба должна состояться на следующей неделе. Ориентировочная дата события — 18 февраля.

В сезоне-2019 чемпионата Бразилии Рейнир сыграл 14 матчей, отметившись шестью голами и двумя ассистами.

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