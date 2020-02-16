Один из аутсайдеров Примеры Леганес оказал упорное сопротивление Бетису.
Леганес - Бетис 0:0, фото ФК Бетис
16 февраля 2020, 17:01
В матче 24-го тура чемпионата Испании Бетис на выезде не смог взломать оборону Леганеса и завершил поединок нулевой ничьей.
Ко всем бедам гости еще и потеряли нападающего Борху Иглесиаса, удаленного в компенсированное время.
Одно очко позволило севильцам подняться на 11-е место, а "огурцам" уйти со дна турнирной таблицы.
Леганес — Бетис 0:0
Леганес: Сориано — Сильва, Авазьем, Сиовас, Бустинса, Руибаль — Кевин Родригес (Оскар, 55), Рубен Перес, Ресио (Ассале, 82), Эрасо (Хиль, 55) — Брайтвейт.
Бетис: Роблес — Морено, Манди, Бартра, Эмерсон (Барраган, 46) — Каналес, Гвидо Родригес (Лорен, 46), Вильям Карвалью, Аленья, Хоакин (Тельо, 73) — Иглесиас.
Предупреждения: Брайтвейт, Перес, РуибальХиль, Оскар Родригес — Эмерсон, Родригес, Карвальо.
Удаление: Иглесиас, 90+3.
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