Испания

Один из аутсайдеров Примеры Леганес оказал упорное сопротивление Бетису.

В матче 24-го тура чемпионата Испании Бетис на выезде не смог взломать оборону Леганеса и завершил поединок нулевой ничьей.

Ко всем бедам гости еще и потеряли нападающего Борху Иглесиаса, удаленного в компенсированное время.

Одно очко позволило севильцам подняться на 11-е место, а "огурцам" уйти со дна турнирной таблицы.

Леганес — Бетис 0:0

Леганес: Сориано — Сильва, Авазьем, Сиовас, Бустинса, Руибаль — Кевин Родригес (Оскар, 55), Рубен Перес, Ресио (Ассале, 82), Эрасо (Хиль, 55) — Брайтвейт.

Бетис: Роблес — Морено, Манди, Бартра, Эмерсон (Барраган, 46) — Каналес, Гвидо Родригес (Лорен, 46), Вильям Карвалью, Аленья, Хоакин (Тельо, 73) — Иглесиас.

Предупреждения: Брайтвейт, Перес, РуибальХиль, Оскар Родригес — Эмерсон, Родригес, Карвальо.

Удаление: Иглесиас, 90+3.

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