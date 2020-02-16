Испания

"Бело-красные" победили со счетом 1:0.

В матче 28-го тура Сегунды Луго одержал выездную победу над Фуэнлабрадой со счетом 1:0.

Голом в составе "бело-красных" отличился Эль Хасен, который забил с передачи Василия Кравца.

Кравец провел на поле все 90 минут и также заработал желтую карточку. Для украинского защитника этот матч стал уже третьим после возвращения в клуб.

На данный момент Луго занимает 20-е место в турнирной таблице Сегунды.

Фуэнлабрада – Луго 0:1

Гол: Эль-Хасен, 76.

Фуэнлабрада: Рибас, Ирибас, Прието (Риера, 81), Леон, Клаверия (Гассама, 77), Фрайле, Родригес (Маркес, 66), Нтека, Антонио Кристиан, Кинтана, Сальвадор.

Луго: Кантеро, Пеберн, Кравец, Кампабадаль, Хосете Малагон (Джало, 27), Сеоане, Эль-Хасен (Пита, 83), Рамани, Грау, Бангура (Гонсалес, 56), Каррильо.

Предупреждения: Прието, Родригес, Ирибас – Сальвадор, Кравец, Сеоане, Эль-Хасен, Каррильо.

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