Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 24 тура Ла Лиги между Реалом и Сельтой.

Вингер мадридского Реала Эден Азар выйдет в стартовом составе своей команды в матче против Сельты. Бельгиец полностью восстановился после полученной травмы и сыграет впервые с ноября прошлого года.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос — Бэйл, Бензема, Азар

Запасные: Ареола, Милитан, Модрич, Йович, Иско, Менди, Винисиус

Сельта: Бланко — Айду, Мурильо, Араухо — Васкес, Рафинья, Йокушлу, Брадарич, Оласа — Аспас, Смолов

Запасные: Альварес, Систо, Бельтран, Мина, Мендес, Фернандес, Суарес

Матч Реал — Сельта начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.