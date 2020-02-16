Опубликована фотография гостевой формы каталонской команды на сезон-2020/21.
Барселона, фото: Footy Headlines
16 февраля 2020, 22:24
Footy Headlines предоставил информацию о новой форме Барселоны на следующий сезон.
Источник располагает сведениями, что форма будет черной: в таких же тонах будут выполнены гетры и шорты.
Отметим, что в похожей форме "блаугранас" выступали в сезоне-2013/14, однако такой комплект был лишь третьим.
В текущем сезоне Барселона расположилась на второй строчке в Примере, имея в активе 52 пункта.
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