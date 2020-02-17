Полузащитник Реала Эден Азар — о матче против Сельты и своем выступлении.
ЭДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
17 февраля 2020, 10:54
Эден Азар остался доволен своим выступлением после травмы, однако результат поединка его разочаровал.
"Чувствую себя хорошо, спустя десять минут чувствовал усталость, но затем – все стало нормально".
"Доволен своим выступлением, но недоволен результатом матча. Нужно прибавить в следующих играх. Впереди много матчей и мы будем бороться до самого конца", — приводит слова Эдена Азара Marca.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Реал – Сельта.
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