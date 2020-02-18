Испания

Форвард Наполи Дрис Мертенс не убедил руководство каталонской команды в необходимости трансфера.

Барселона проявляла интерес к Дрису Мертенсу, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб следил за выступлениями 32-летнего футболиста на протяжении длительного промежутка времени. Тем не менее, бельгиец не убедил "блаугранас" и они решили отказаться от идеи его приобретения.

Напомним, что Барселона испытывает проблемы в нападении ввиду повреждений у Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Соглашение Мертенса с Наполи рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне бельгиец провел 19 матчей в чемпионате Италии, забил шесть голов и отличился четырьмя ассистами.

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