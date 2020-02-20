Испания

Вингер не обращает внимание на свое каталонское прошлое.

Крайний полузащитник Вулверхэмптона Адама Траоре заявил, что он бы смог перейти в Реал, даже несмотря на то, что в юности выступал за Барселону.

"Это не будет проблемой для меня. Я не закрываю дверь подобным возможностям, это реальность. Теперь я счастлив в Вулверхэмптоне, я думаю, что у нас отличная команда".

"Не важно, позвонит ли мне Реал или Барселона, но мой менталитет — продолжать расти как игрок".

"У меня нет обиды на то, что случилось в Барсе. Не было бы смысла иметь проблемы со всем клубом из-за решений определенных людей. У меня гораздо больше хороших воспоминаний, чем плохих. Но когда придет время решать свое будущее, у меня не будет проблем, если я перееду в Мадрид. Все будет решаться на основе предложений", — сказал Траоре AS.

Ранее сообщалось, что в гонку за испанским футболистом готовы вступить Ливерпуль и Манчестер Сити.