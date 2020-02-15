Англия

У игрока неплохие шансы покинуть Вулверхэмптон летом.

Как сообщает Birmingham Live, мадридский Реал, Манчестер Сити и Ливерпуль рассматривают вариант с приобретением в летнее трансферное окно вингера Вулверхэмптона Адаму Траоре.

По данным источника, основным претендентом на футболиста все еще остается Барселона, которая может вернуть крайнего полузащитника обратно на Камп Ноу.

24-летний Траоре с 2004 года тренировался в академии Барселоны, а в августе 2015 года был продан в Астон Виллу за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги вингер провел 25 поединков, забив четыре гола и отдав семь ассистов.