Испания

Зинедин Зидан на поединок против Леванте взял 19 игроков.

Мадридский Реал огласил заявочный лист на поединок 25-го тура испанской Ла Лиги против Леванте. На матч против "лякушатников" Зинедин Зидан взял 19 исполнителей.

Места в списке не нашлось таким игрокам как Гарет Бэйл, Лука Йович, Родриго Гоэс и Начо.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кросс, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

Поединок Леванте — Реал состоится в субботу, 22 февраля, в 22:00 в Валенсии. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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