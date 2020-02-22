Испания

"Бетикос" набрали один балл в домашней встрече против Мальорки.

Бетис и Мальорка открывали 25 тур чемпионата Испании очным противостоянием. Команды преподнесли поклонникам футбола отличный матч, который подарил аж шесть забитых голов.

Бетис дважды отыгрывался в первой половине игры благодаря точным ударам с пенальти, а благодаря голу Хоакина вышел вперед.

Однако Мальорка не собиралась уступать и сравняла счет усилиями Кубо. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

Бетис — Мальорка 3:3

Голы: Каналес, 19 (с пенальти), Фекир, 35 (с пенальти), Хоакин, 48 — Кучо, 16, Будимир, 27, Кубо, 70

Бетис: Роблес — Эмерсон, Манди, Бартра, Морено — Карвальо (Аленья, 74), Гуадрадо (Рауль, 87) — Фекир, Каналес, Хоакин (Тельо, 78) — Лорен

Мальорка: Рейна — Посо (Седлар, 82), Вальент, Раильо, Кутрис (Гамес, 31) — Баба (Лаго, 68), Севилья — Кубо, Родригес, Кучо — Будимир

Предупреждения: Бартра, Аленья — Гамес