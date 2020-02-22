Испания

В финальный список Луиса Де Ла Фуэнте войдут трое из этих игроков.

Главный тренер сборной Испании U-21 Луис Де Ла Фуэнте определился с предварительной заявкой на Олимпиаду-2020, утверждает каталонское издание Sport.

В этот список вошли четверо возрастных игроков – защитник Реала Серхио Рамос, его коллега из Барселоны Жерар Пике, хавбек японского Виссел Кобе Андрес Иньеста и полузащитник Манчестер Сити Давид Силва.

В итоговую заявку могут быть включены только трое игроков, старше 21 года.

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