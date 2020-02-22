Испания

Аргентинский нападающий наилучшим образом ответил на высказывания Хосе Луиса Мендилабара.

Форвард Барселоны Лионель Месси еще в первом тайме матча против Эйбара записал на свой счет хет-трик, отличившись 14-й, 37-й и 40-й минутах.

Примечательно, что перед игрой тренер Эйбара Хосе Луис Мендилабар неоднозначно высказался об аргентинце, отметив, что "Месси знает, когда отдыхать во время матча, ублюдок".

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Теперь на счету Лионеля 14 голов в 20 матчах Ла Лиги в нынешнем сезоне. Следующую игру Барселона проведет против Наполи на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов 25 февраля.