Испания

Лионель Месси — о сложных временах в Барселоне, конфликте с Абидалем, возможных трансферах Неймара и Лаутаро, а также — о Реале и Криштиану Роналду.

Нынешняя зима проходит под знаком потрясений в Барселоне: смена тренера, обвинения в адрес игроков со стороны Эрика Абидаля и последовавший конфликт Лионеля Месси с французом, скандал с якобы дискредитацией игроков в социальных сетях... Лео Месси не стал уклоняться ни от этих, ни от многих других вопросов журналистов Mundo Deportivo.

- Что изменилось в Месси с момента дебюта за Барселону 16 лет назад и до этого момента?

- Очень многое. С тех пор прошло много лет, изменения произошли и в спорте, и в личной жизни. Теперь я женат, у меня трое детей, а также много лет опыта в первой команде. Думаю, я вырос и как футболист, и как человек.

- Каково это, когда твой отец Месси?

- Тиаго – единственный, кто любит футбол, но он делает это за троих. Матео также многое понимает. Они приходят на тренировки, чтобы быть ближе ко мне. Тиаго постоянно задает вопросы о футболе, он следит за всем.

- У него есть любимый игрок, не считая тебя?

- Да, есть несколько. Он много разговаривает про Луиса Суареса, с которым у нас отличные отношения, про Гризманна, про Артуро Видаля с его первого дня в клубе – из-за прически и всего такого. О футболистах других команд тоже говорит – Мбаппе, Криштиану, Неймар. Тиаго знает все, ему очень нравится футбол.

- Антонелла Рокуццо (жена Месси – прим.) рядом с тобой всю карьеру. Какую роль она сыграла в твоем успехе?

- Хоть моя семья и всегда была рядом, было крайне важно начать постоянно жить с ней. Это принесло спокойствие, знание того, чего ожидать изо дня в день. Она делает меня счастливым и помогает отвлечься от футбола, что было очень трудно для меня. Антонелла была и остается очень важным человеком для меня.

- Тебе хорошо живется в Барселоне, не так ли?

- Это правда. Я люблю Барселону, хотя и сильно скучаю по Росарио. Это мой дом, я прожил тут дольше, чем в Аргентине. Мне нравится и район, в котором я живу в Барселоне, Кастельдефелс.

- Как проходит обычный день из жизни Лионеля Месси?

- Он сильно связан с детьми. К счастью, эта профессия позволяет мне проводить много времени с детьми. Я тренируюсь, затем мы кушаем с Антонеллой и забираем детей. После этого их нужно чем-то занять до вечера, иначе втроем они все разнесут. Ложимся спать рано. По вторникам и четвергам у детей футбол, мы ездим в школу в Спортс Сити. Затем приезжаем в половину восьмого и ужинаем. Мне нравятся мои будни, как в профессиональном, так и в личном плане.

- Люди знают, что ты никогда не покинешь Барселону, но постоянно об этом говорят. Мы можем однажды увидеть Месси в другом месте?

- Я уже говорил это много раз: пока я нужен клубу, я буду оставаться здесь. Хочу, чтобы в Барселоне все было хорошо, чтобы болельщики были довольны командой, чтобы мы продолжали сражаться за трофеи, как всегда это делали. Хочу остаться и выиграть еще одну Лигу чемпионов, продолжать становиться чемпионом Испании – это стремление никогда не пропадет.

- Но болельщики беспокоятся из-за того, что у тебя в контракте есть пункт, позволяющий бесплатно покинуть клуб в конце каждого сезона.

- Я много раз мог бы покинуть Барселону, во мне были заинтересованы многие клубы, которые были согласны выплатить клаусулу, но ни разу я не захотел уйти. И сейчас не хочу. Повторюсь: если Барса нуждается во мне, я останусь.

- Недавно мир потрясла смерть Коби Брайанта. Как ты воспринял эти новости?

- Я был в шоке. Мы с детьми смотрели новости, и я услышал об этом. Просто шок, я думал, что это ошибка, что это не может быть правдой. Но это правда, и это ужасно.

- Это заставило тебя ценить больше то, что ты имеешь?

- Да, когда случается что-то подобное или серьезная болезнь, мы думаем о том, насколько сильно нам повезло, что мы должны наслаждаться жизнью. Это зачастую забывается в безостановочном потоке событий, когда ты переезжаешь с места на место с вещами и семьей. Но нельзя забывать наслаждаться жизнью.

- Давай поговорим о футболе. Впереди вас ожидает важная неделя: Эйбар, Наполи в Лиге чемпионов, Эль Класико с Реалом. Что ты скажешь о команде на этом отрезке сезона?

- У нас сейчас идет процесс смены тренера. У каждого свои идеи, свой взгляд на матчи, но потихоньку мы адаптируемся к требованиям Кике Сетьена. Это нелегко, потому что при Эрнесто Вальверде мы играли иначе. Мы прибавили, но нам есть еще куда расти. Мы должны стать намного лучше, если хотим достичь своих целей.

- Матч против Хетафе (2:1) выдался сложным, болельщики даже свистели, когда мяч оказывался у Марка-Андре Тер Штегена. Что ты сказал бы фанатам, чтобы они не свистели?

- Это нормальное явление, мы только что сменили тренера. Фанаты нервничают, потому что, когда мы играем назад, мы можем потерять мяч и соперник забьет. Они взволнованы, и это понятно, учитывая то, что клуб переживал в последнее время – изменения, результаты, игру – ведь мы показываем не лучший футбол. Такая реакция нормальна, но нужно сохранять спокойствие и верить нам до конца.

- О чем просит Кике Сетьен?

- Мало о чем, что касается игры. Он дает мне много свободы. Иногда, как в Кубке Испании с Атлетиком, я должен играть "ложную девятку", пытаться создать преимущество, иногда начинать атаки из глубины. Каждый тренер давал мне достаточно свободы.

- Наиболее сложное – то, что Тер Штеген выдвинут так сильно или же есть еще что-то, что серьезно отличается?

- Есть много таких вещей, но наиболее заметна позиция Тер Штегена, это огромное изменение. Есть и другое, иные движения. Прессинг, попытки прессинговать после потери мяча. То, о чем мы немного позабыли. Нужно время, чтобы к этому приспособиться.

- Как думаешь, в этом году будет сложнее выиграть чемпионат и Лигу чемпионов из-за этих изменений и встряски в команде, или же вы быстро переучитесь?

- Хм, кто знает? Но это правда, в этом сезоне и мы, и Реал, выступаем в чемпионате очень нестабильно, потеряли много очков. Думаю, мы будем сражаться до самого конца, Ла Лига не закончится после Эль Класико, какой бы результат в нем ни был зафиксирован. После него будут и другие важные матчи – нас ожидают тяжелые выезды, Реал тоже. Можно проиграть и дома или сыграть вничью, как Реал с Сельтой. С нами такое тоже может случиться.

Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны сильно прибавить. Думаю, сегодня мы недостаточно хороши для победы в ней.

- Как ты отнесся к увольнению Эрнесто Вальверде?

- Это хороший человек и хороший тренер, как я говорил много раз. Были матчи, за результат которых ответственность лежит больше на команде, чем на нем. Но проще избавиться от тренера, чем от игроков, и коучи это понимают. Затем случилось еще поражение от Атлетико в матче, который мы практически полностью контролировали, но проиграли за пять минут и вылетели из суперкубка. В итоге все закончилось, как закончилось – очень жаль.

- Пришел Кике Сетьен. Что тебя удивило в нем больше всего при личной встрече?

- Мы уже были знакомы, поскольку ранее он играл против Барселоны. Он близок к игрокам, много разговаривает, уделяет много внимания деталям, сильно любит футбол и постоянно его обсуждает.

- Он говорил, что этой команде многого не хватает, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Например, чего?

- Думаю, нужно больше стабильности в игре, перенять идеи от нового тренера и поскорее воплотить их на поле, действовать надежнее, не допускать глупых ошибок, которые мы допускали, не позволять повторяться тому, что случалось с нами в Риме и Ливерпуле… Нужно уладить все детали, ведь в Лиге чемпионов ты можешь поплатиться за любую мелочь. Нужно в каждом аспекте сыграть на максимуме, чтобы постараться выиграть ЛЧ.

- Есть объяснение тому, что случилось в Риме и Ливерпуле.

- На самом деле, нет, я не знаю, как это объяснить. Особенно матч с Ливерпулем. То, что было в Риме, может случиться, захватить тебя врасплох. Но когда это повторяется год спустя, несмотря на то, что у нас было такое преимущество, мне сложно объяснить.

- Ты говоришь, что Эль Класико в этом году не будет столь определяющим, однако этот матч может сильно сказаться на эмоциональном состоянии команды.

- Да, он может сильно зарядить уверенностью. Эль Класико придает сил, после него ты можешь вырваться вперед или же увеличить отрыв. Думаю, это все равно будет важная точка в сезоне.

- Реал потерял свою мощь с уходом Криштиану Роналду?

- Они потеряли голы, в первую очередь. Было понятно, что это произойдет. Это естественный процесс, когда вас покидает футболист, забивающий по 50 голов за сезон, хотите вы того или нет. У Реала отличные игроки, но Криштиану забивает 50 за сезон. Но не только голы, он давал команде и много других вещей.

- Возвращаясь к Вальверде, огромную роль в его увольнении сыграл Эрик Абидаль. Расскажи о вашем конфликте с ним.

- Я не знаю, почему он сказал то, что сказал, но я ответил, потому что почувствовал себя под ударом. Я видел, что он критикует игроков, слишком много говорит о раздевалке, о том, как всем командует, как он назначает и увольняет тренеров, как приводит игроков в клуб и в особенности обо мне. Будто у меня много власти, и я принимаю решение. Меня обеспокоило то, что человек из клуба, спортивный директор, говорит такие вещи… взвалить на футболистов вину за увольнение тренера – по-моему, это безумие. Он спортивный директор, и он принимает решение. Поэтому я захотел все прояснить, я не мог позволить, чтобы спортивный директор атаковал меня таким образом.

- Это задело тебя и как капитана? У тебя были хорошие отношения с Вальверде, ты благодарил его за работу после увольнения.

- Это задело с обоих сторон. В первую очередь, потому что он критиковал команду. Я попросил его назвать конкретные имена, а не обобщать. На личном уровне тоже было неприятно, ведь говорилось, что я принимаю решения и командую, но это неправда.

- Как ты думаешь, почему так много говорят, что ты принимаешь решения?

- Не знаю, такое происходит и со сборной Аргентины, где я якобы выбираю тренеров и играют только мои друзья… Не знаю, может быть, потому что я так долго играю за клуб и за сборную, хорошо знаю эти команды. У меня есть свое мнение, но это не значит, что клуб ему следует.

- Во вторник Бартомеу провел встречу с тобой и капитанами команды по поводу слухов о том, что он якобы заплатил некой компании за то, чтобы она в социальных сетях улучшала его имидж и ухудшала образ ключевых игроков. Объяснения президента тебя убедили?

- Я был удивлен, потому что, когда это произошло, меня не было в Барселоне, я путешествовал. Когда вернулся, то мало что знал о произошедшем. Президент сказал нам то же самое, что заявил на пресс-конференции. Больше я ничего добавить не могу.

- Но вы поверили?

- Я думаю, странно, что такие вещи случаются. Но журналисты сказали, что предоставят доказательства. Давайте посмотрим, чем все это закончится. По-моему, это очень странная ситуация.

- Было бы хорошо, чтобы ситуация немного успокоилась, не так ли?

- Да, потому что с января у нас проблема за проблемой. Нам нужно спокойствие, необходимо сосредоточиться на футболе, думать про матчи и стараться прибавить. И по возможности оградить себя от подобных вещей, иначе нас ждут сложные месяцы.

- В последних матчах ты отдал семь ассистов, но что поражает даже больше – ты не забил в этих играх. Для тебя важно забивать?

- У меня были моменты, которые я не реализовал. В этих играх я действовал глубже, опускался ниже, чтобы создать преимущество в середине поля. Да, я мог забивать, но отсутствие голов меня не беспокоит.

- Было много разговоров про Гризманна. В одном из матчей ты сделал на него ассист. Какие у вас отношения?

- У нас хорошие отношения, как и со всеми товарищами по команде. И это касается не только футбольного поля. Само собой, что в начале нам нужно было познакомиться, привыкнуть к перемещениям друг друга… Он пришел из другой команды, которая исповедует иную манеру игры. Антуана ставили играть слева на не самой удобной для него позиции. Но в последних матчах он играл центрфорварда, и у нас было больше возможностей взаимодействовать. Раньше этого было меньше, но не из-за наших плохих взаимоотношений, а из-за игровых ситуаций. Мы отлично ладим.

- Твой друг Суарес очень активен в социальных сетях. Он вернется до конца сезона?

- Он одержим своим возвращением. Посмотрим, как все будет складываться. Надеюсь, Луис скоро вернется, потому что это важный для нас игрок, фундаментальный. Думаю, вы заметили. Команда действительно в нем нуждается.

- Сейчас мы наблюдаем, как рядом с тобой растет Ансу Фати. Когда-то и ты был рядом с Роналдиньо и Деко, которые помогали тебе расти.

- Ансу – важный игрок, прекрасное пополнение команды. Но нужно воспринимать это спокойно, как было в мое время, не обременять его огромной ответственностью. Сейчас освоиться в команде сложнее, чем было в мое время. Тогда все было иначе, в команду можно было плавно влиться. Когда же дела идут не так хорошо, оказывать огромное давление на 17-летнего мальчика – это ненормально. Он очень хороший игрок с огромным потенциалом.

- Убеди нас сказать: "Да, мы хотим возвращения Неймара в Барселону".

- Я говорил много раз, что на спортивном уровне Неймар – один из лучших в мире. Я бы хотел, чтобы он вернулся.

- Что он привносил в раздевалку?

- Это очень жизнерадостный человек, который всегда излучал счастье. Он развлекался и на поле, и за его пределами. Команде это нравилось.

- А что ты сказал бы людям, которым не нравится Неймар?

- Я понимаю людей, которые не любят Неймара из-за того, как он покинул клуб. Меня тогда это тоже тревожило, мы пытались уговорить его не уходить. Но в конечном итоге, мы все хотим побеждать и иметь лучших игроков. И мы, и болельщики. А как я уже говорил ранее, это один из лучших футболистов мира, который многое давал нам на поле.

- Абидаль не исключал, что Барселона летом подпишет и Неймара, и Лаутаро Мартинеса. Что ты скажешь о Лаутаро?

- Это впечатляющий футболист. Его считали большим талантом, и он показывает, что не зря. Он очень силен, хорош в игре один в один, забивает много голов, сражается. Всесторонне развитый игрок.

- Лаутаро говорил, что ему нравится Луис Суарес. Было бы здорово, чтобы они сыграли вместе.

- Я бы хотел, чтобы они могли все перейти и играть за нас в чемпионате и Лиге чемпионов. Лаутаро очень похож на Луиса, они оба отлично управляют своим телом, держат мяч, обладают голевым чутьем.

- Ты также играешь с ним в сборной Аргентины…

- Он прекрасно провел последний Кубок Америки, забивал голы, демонстрировал хорошую игру и то, что на него можно положиться.

- Ты очень хорошо отзываешься о Лаутаро. Сам Суарес говорил, что Барселоне нужно подписать форварда, потому что он уже в возрасте. Они могут дополнять друг друга?

- Да, хорошим футболистам нужно время для адаптации, нужно обжиться в новом клубе. Луис очень опытный, он мог бы помочь Лаутаро освоиться в клубе и чемпионате, но это все лишь предположения.

- Скоро ты услышишь гимн Лиги чемпионов в Неаполе, где свято чтят Марадону. Что для тебя значит матч на Сан-Паоло?

- Я уже давно хотел сыграть на этом стадионе. Очень жду этот матч, хоть это уже и другой стадион, потому что он был реконструирован, а на его трибунах теперь другие люди. Но сыграть там будет интересным опытом.

- Это очень страстные болельщики, которые всегда думали о том, что раз Марадона приехал играть сюда, то почему бы и Месси не сыграть здесь.

- Да, я знаю, что неаполитанцы помешаны на футболе. Некоторые мои товарищи по команде играли за Наполи – например, Лавесси. Он многое мне рассказывал, и мне не терпится посетить этот город.

- Тебя удивила победа Атлетико над Ливерпулем?

- На самом деле, нет. В день жеребьевки мы в команде обсуждали эту пару и говорили, что игра будет очень равной. Атлетико имеет огромный опыт в Лиге чемпионов, они сильны в двухматчевых дуэлях и снова это доказали. Они будут сражаться изо всех сил.

- Кто не будет сражаться в Лиге чемпионов в следующих двух сезонах, так это Манчестер Сити. Что ты думаешь об их дисквалификации?

- Меня она удивила, ведь никто не ожидал, что такое может случиться. ПСЖ заплатил штраф. Я не знаю, как так получилось. Будет странно, если Ман Сити не будет участвовать в Лиге чемпионов, учитывая, какой это клуб, какие у него деньги и игроки.

- Нужно ли Барселоне наблюдать за ситуацией вокруг Серхио Агуэро, если он захочет уйти?

- Чего вы хотите? Чтобы мы их всех подписали? (смеется)

- Что, если бы ты мог выбирать?

- Я не знаю, но если Сити не будет в Лиге чемпионов, многие игроки могут решиться на уход. Или нет. Лига чемпионов – очень привлекательный турнир, можно ли вытерпеть два года без нее?

- Кто главный соперник Барселоны в Лиге чемпионов?

- Все они сложные. ПСЖ поехал в Дортмунд и проиграл, Ливерпуль приехал к Атлетико и проиграл. Как и все, я думаю, что сейчас наиболее сильны Ливерпуль, Ювентус, ПСЖ и Реал.

- Ты можешь представить, как поднимаешь над головой кубок Лиги чемпионов в Стамбуле?

- Надеюсь на это. Я хочу этого много лет.

- В документальном фильме показывается, как ты говоришь на Энфилде: "Давайте не допустим повторения Рима".

- Мы знали, что Ливерпуль может забить на своем стадионе. Мысль заключалась в том, что мы не должны допустить той ситуации, которая случилась в Риме годом ранее. Но мы не боролись, нас превосходили во всем. Да, у нас все равно были шансы забить и решить исход противостояния, но мы не забили. Мы понимали опасность, мы готовились, но это снова случилось.

- Ты бы хотел снова встретиться с Ливерпулем?

- Давайте сначала подумаем про Наполи.

- Что ты думаешь о выступлениях Криштиану Роналду?

- Это нормально, что он продолжает забивать. Он – нападающий-хищник, который обожает забивать. Он делает много хорошего, как форвард, и голы – лишь часть этого.

- Какие твои желания на остаток сезона?

- Хочу, чтобы мы что-то выиграли, в клубе царил мир, и мы играли лучше, чем сейчас. Чтобы мы могли и дальше расти. Мы на нашем пути, но нужно сохранять терпение – и тогда, я надеюсь, мы изменим нынешнюю ситуацию.

Когда ты выигрывал шестой Золотой мяч, говорили, что завершение твоей карьеры уже не за горами. Но впереди еще много лет, не так ли?

- Я очень хорошо себя чувствую. Лучше, чем в предыдущие годы. Возможно, я не забиваю голы, но на физическом уровне все очень хорошо.

- Будешь играть до 40?

- Посмотрим, посмотрим… (смеется).

Кристина Куберо и Фернандо Поло, Mundo Deportivo