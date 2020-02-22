Завершился поединок 25-го тура Примеры.
Игроки Реал Сосьедада, twitter.com/RealSociedad
22 февраля 2020, 21:23
В поединке 25-го тура чемпионата Испании Реал Сосьедад в родных стенах легко одолел Валенсию, забив три безответных гола.
Победа позволила баскам вернуть место в топ-4 турнирной таблицы. "Летучие мыши", в свою очередь, опустились на восьмую позицию по итогам тура.
Реал Сосьедад — Валенсия 3:0
Голы: Марино, 12, Монреаль, 45+1, Янузай, 48
Реал Сосьедад: Ремиро — Салдуа, Элустондо, Ле Норман, Монреаль — Марино, Субельдиа, Янузай (Виллиан Хосе, 72), Эдегор, Оярсабаль (Муньос, 89) — Исак (Сангальи, 84)
Валенсия: Доменек — Хауме, Мангаля (Санмартин, 46), Диахаби, Васс — Парехо, Кондогбия, Черышев, Солер (Ли, 65), Торрес (Собрино, 80) — Гамейро
Предупреждение: Марино — Хауме