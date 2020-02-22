Азар получил травму и был заменен в матче с Леванте

Испания

Полузащитник Реала Эден Азар получил очередное повреждение.

В рамках 25-го тура Примеры Леванте на своем поле принимает Реал.

На 67-й минуте игры заменен был Эден Азар – бельгиец хромал и с трудом покинул поле. Вполне вероятно, что у 29-летнего футболиста проблема с боковой поверхностью бедра.

Таким образом, Азар травмировался во втором матче после того, как залечил предыдущее повреждение. Эден отсутствовал порядка трех месяцев.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Леванте – Реал Мадрид.