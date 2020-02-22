Испания

"Сливочные" уступили на выезде Леванте (0:1) и подойдут к Эль Класико, находясь ниже Барселоны в турнирной таблице.

В рамках 25-го тура Ла Лиги Леванте принимал мадридский Реал. Главный тренер гостей Зинедин Зидан решил поберечь Вальверде и Менди перед матчем против Барселоны, поэтому место в основе нашлось Марсело и Модричу. "Сливочные" завладели игровым и территориальным преимуществом сразу же после стартового свистка, намереваясь забить быстрый гол. Несколько игроков Реала пристреливались по воротам в дебюте поединка, после чего создали реальную возможность забить. Иско вывел Бензема на ударную позицию, но Кариму не удалось переиграть Фернандеса.

Немного позднее открыть счет мог Каземиро – бразилец воспользовался ошибкой Фернандеса на выходе, но не смог попасть по воротам. Затем игра на некоторое время успокоилась, команды по очереди владели мячом, но не угрожали воротам друг друга. После этого подопечные Зидана снова активно пошли вперед. Время от времени они пробивали по воротам с различных дистанций, но эти удары либо были неточными, либо становились легкой добычей для Фернандеса. Однажды голкиперу Леванте все же пришлось серьезно вступить в игру – после хлесткого выстрела Модрича вратарь перевел мяч на угловой. До ухода на перерыв мадридцы отчаянно пытались повести в счете, но так и не смогли забить.

Вторая половина встречи началась в равной борьбе, команды поочередно перехватывали инициативу, но эффективной позиционной игры в атаке не было. Азара имел шикарную возможность забить в завершении контратаки, вырвавшись на свидание с Фернандесом, но Эден не смог переиграть в ближнею бою, пробив крайне неудачно. Немного позднее у "лягушек" был отличный шанс забить, также в результате контратаки, но Марти пробил прямо в Куртуа, проигнорировав свободного Барди.

Мадридцы много владели мячом на чужой половине, пытаясь вскрыть оборону соперника, но все их попытки были тщетны. Не помогло и появление на поле реактивного Винисисуса, который оставлял своих оппонентов не у дел, но в завершающее стадии привычно огибался при передачах. Никто из игроков Реала не решался брать инициативу в свои руки, а командная игра успеха не приносила. А вот подопечные Пако Лопеса забили, а помог им в этом Куртуа. На 79-й минуте Моралес получил пас от из глубины поля и классно нанес классный удар из не самой очевидной позиции, а голкипер "сливочных" потерял ворота, позволил мячу залететь в сетку — 1:0.

Через несколько минут после этого гости могли сравнять счет, но Бруно в последний момент успел помешать Бензема пробить по воротам с близкого расстояния. В концовке матча практически все игроки Реала перебрались на чужую половину поля, где пытались сломить сопротивление соперника. Однако сделать это им не удалось. Фернандес сохранил свои ворота "сухими", а его команда удержала победу. Таким образом, Реал вслед за Барселоной потерпел поражение на Эстадио Сьюдад де Валенсия в текущем сезоне. Кроме того, данный результат помешал мадридцам вернуться на первое место, так что они подойдут к Эль Класико в статусе отстающей команды.

В 26-м туре Леванте сыграет с Эйбаром, а Реал ожидает жизненно важный матч против Барселоны.

Леванте - Реал 1:0

Гол: Моралес, 79

Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго, Бруно, Тоньо — Моралес (Мартинес, 80), Кампанья, Вукчевич, Барди — Марти (Мелеро, 67), Майораль (Леон, 88)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Вальверде, 82), Каземиро, Кроос — Иско (Васкес, 73), Бензема, Азар (Винисиус, 67)

Предупреждения: Марти — Рамос, Каземиро