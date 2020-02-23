Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал травму бельгийского футболиста.

Эден Азар получил травму в матче против Леванте и был заменен. 29-летний футболист покидал поле хромая.

"Азар получил сильный удар по голеностопу. Ощущения плохие".

"Нужно провести медицинские тесты, больше узнаем завтра", — приводит слова Зинедина Зидана El Chiringuito TV.

Отметим, что Реал проиграл Леванте и опустился на второе место.

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