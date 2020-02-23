В матче Сегунды состоится дуэль двух украинцев.
АНДРЕЙ ЛУНИН, MAHOU
23 февраля 2020, 13:08
В 29-м туре Сегунды Луго принимает на своем поле Овьеодо.
В стартовых составах команд вышли соответственно защитник Василий Кравец и голкипер Андрей Лунин.
Оба украинских игрока перебрались в свои клубы в зимнее трансферное окно. Кравец принял участие в трех матчах Луго, отличившись одним ассистом, а Лунин провел на поле 6 матчей, пропустив 8 голов.
Матч Луго – Овьедо начался в 13:00 по киевскому времени.
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