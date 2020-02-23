Испания

Испанских хавбек вскоре может сменить клуб.

Как сообщает Express, полузащитник Наполи Фабиан Руис может в летнее трансферное окно покинуть команду, так как за ним охотятся мадридский Реал и Манчестер Сити.

По данным источника, "горожане" могут и вовсе выйти из борьбы за испанского футболиста, так как не уверены, что смогут выдержать конкуренцию со стороны "бланкос".

Также испанские СМИ сообщали, что за ситуацией вокруг игрока активно наблюдает Барселона. Напомним, действующее соглашение Руиса с неаполитанцами истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Реал готов предложить за полузащитника 75 миллионов евро. Наполи, в свою очередь, намерен выставить ценник в 150 миллионов евро.