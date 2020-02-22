Испания

"Сливочные" проявляют интерес к 23-летнему испанскому хавбеку.

Полузащитник Наполи Фабиан Руис следующим летом может покинуть Серию А и вернуться в испанскую Примеру.

Как сообщает AS, мадридский Реал всерьез заинтересован в услугах 23-летнего хавбека, контракт которого с неаполитанцами рассчитан до 2023 года.

Руководство "сливочных" в летнее трансферное окно планирует подписать Руиса, однако главная проблема в заключении сделки — финансовые запросы Наполи.

Аурелио Де Лаурентис намерен заработать на продаже одного из ключевых своих футболистов 150 миллионов евро, но не исключается, что стороны могут договориться на меньшую сумму выплат.

По информации источника, Реал готов выделить на приобретение Фабиана Руиса 80 миллионов евро, однако интерес Барселоны к испанцу может заставить мадридский гранд ускорить процесс подписания полузащитника Наполи.

Ранее стало известно, что мадридский Реал планирует вернуть Мартина Эдегора из аренды, если Лука Модрич покинет клуб летом.

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