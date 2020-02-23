Серхи Роберто выбыл на 3-4 недели из-за травмы

Испания

Испанец пропустит предстоящий матч Лиги чемпионов против Наполи.

Крайний защитник Барселоны Серхи Роберто не сможет помочь своей команде в первом поединке Лиги чемпионов против Наполи, который состоится 25 февраля в Италии.

Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", 28-летний испанец получил мышечную травму правого бедра, из-за чего он пропустит от трех до четырех недель.

Стоит отметить, что Роберто также не сыграет в матче против мадридского Реала в рамках испанской Примеры 1-го марта.

Вашему вниманию заявка Барселоны на матч с Наполи:

Вратари: Тер Штеген, Нето, Пенья

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Умтити, Фирпо, Араухо

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Артур, де Йонг, Видаль, Пуч, Кольядо

Нападающие: Месси, Гризманн, Брайтвейт, Фати, Акьеме