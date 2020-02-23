Испания

Луго минимально обыграл Овьедо в матче Сегунды.

Поединок 29-го тура испанской Сегунды между Луго и Овьедо был интерес украинскому болельщику из-за того, что оба коллектива представляют украинские футболисты — защитник Василий Кравец и вратарь Андрей Лунин, соответственно.

Победителя встречи определил всего один гол Моктара эль Хасена на 15 минуте, а финальный свисток зафиксировал минимальное поражение Овьедо. Стоит отметить, что Лунин пропустил после единственного удара в створ своих ворот.

Луго — Реал Овьедо 1:0

Гол: Моктар эль Хасен, 15

Луго: Кантеро, Кравец, Кампабадаль, Пеберн, Жерар Валентин, Грау, Эль Хасен, Рамани, Сеоане, Джало, Каррильо.

Реал Овьедо: Лунин, Ньето, Эрнандес Аларкон, Фернандес, Берхон, Гриппо, Техера, Корис, Луисми, Родри Риос, Ортуньо.