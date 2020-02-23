Луго минимально обыграл Овьедо в матче Сегунды.
Андрей Лунин, flickr.com
23 февраля 2020, 19:21
Поединок 29-го тура испанской Сегунды между Луго и Овьедо был интерес украинскому болельщику из-за того, что оба коллектива представляют украинские футболисты — защитник Василий Кравец и вратарь Андрей Лунин, соответственно.
Победителя встречи определил всего один гол Моктара эль Хасена на 15 минуте, а финальный свисток зафиксировал минимальное поражение Овьедо. Стоит отметить, что Лунин пропустил после единственного удара в створ своих ворот.
Луго — Реал Овьедо 1:0
Гол: Моктар эль Хасен, 15
Луго: Кантеро, Кравец, Кампабадаль, Пеберн, Жерар Валентин, Грау, Эль Хасен, Рамани, Сеоане, Джало, Каррильо.
Реал Овьедо: Лунин, Ньето, Эрнандес Аларкон, Фернандес, Берхон, Гриппо, Техера, Корис, Луисми, Родри Риос, Ортуньо.