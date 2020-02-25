Испания

Южнокорейский хавбек продолжит карьеру в Испании.

Бывший полузащитник Ньюкасла Ки Сон Ен, как ранее сообщалось, не вернулся в Южную Корею. Вместо этого 31-летний игрок перешел в Мальорку, сообщает пресс-служба клуба.

Южнокорейский хавбек разорвал с "сороками" контракт по обоюдному согласию этой зимой и подписал краткосрочное соглашение с испанской командой до 30 июня на правах свободного агента.

В текущем сезоне Ки Сон Ен провел за Ньюкасл всего четыре поединка (173 минуты), в которых результативными действиями не отличился.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.