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Хавбек мог стать игроком Чонбук Моторс, однако за это пришлось бы заплатить внушительную сумму.

Корейский полузащитник Ки Сон Ен планировал вернуться в чемпионат Южной Кореи, однако свернул переговоры с местными клубами, сообщает Chosun.

Изначально Ки, который ранее расторгнул контракт с Ньюкаслом, вел переговоры со своим первым клубом – ФК Сеул, однако его не устроили предложенные условия.

После этого хорошие условия футболисту предложил один из местных грандов, Чонбук Моторс. Однако на пути к переходу стал пункт в соглашении о переходе Ки из Сеула в Селтик в 2009 году. Согласно договору, хавбек должен вернуться в чемпионат Кореи в ФК Сеул или же заплатить штраф около 2 млн евро.

Чонбук Моторс отказался платить такие деньги, сославшись на то, что это не плата за трансфер и это могло бы создать плохой прецедент.

В борьбу за игрока вернулся Сеул, предложивший улучшенные условия, однако Ки Сон Ен отказался от идеи вернуться в родной чемпионат.

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