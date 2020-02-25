Испания

Марчин Булка рассказал о своем бывшем одноклубнике по Челси Эдене Азаре.

По словам польского вратаря, 29-летний бельгиец очень любит гамбургеры и пиццу.

"Эден любит гамбургеры и пиццу, постоянно видел его в пиццериях. Его не заботит ничего, кроме футбола и то, как провести хорошо время".

"В Челси не было проблем, в Реале, учитывая его травму, наверное, он переборщил с весом", — приводит слова Булки Goal.com.

Напомним, что Эден Азар должен снова пропустить порядка двух месяцев из-за травмы.

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