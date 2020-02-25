Испания

Руководство "оранжевых" уже связывалось со специалистом.

Валенсия перебирает кандидатуры на должность главного тренера первой команды. Одной из таковых является Мануэль Пеллегрини, который был уволен из Вест Хэма в конце декабря.

По информации La Cuatra, "летучие мыши" уже связывались с 66-летним чилийцем.

Пеллегрини ответа пока не давал. Однако, сообщается, что специалиста настораживает президент клуба Питер Лим, который уволил Марселино в начале сезона из-за личного конфликта.

В Ла Лиге Валенсия идет на 8-м месте, имея в своем активе 38 очков за тринадцать туров до конца чемпионата.