Испания

Юный бразилец официально пропустит предстоящее Эль Классико.

Нападающий мадридского Реала Родриго Гоэс не сможет помочь своей команде в поединке 26-го тура чемпионата Испании против Барселоны из-за красной карточки, которую он заработал во время выступления за Реал Кастилью в Сегунде Б.

Напомним, рефери того поединка наказал 19-летнего бразильца второй желтой за то, что он повелся на провокацию соперника и начал демонстративно праздновать гол.

Как сообщает AS, Реал подал апелляцию на удаление Родриго, однако Ла Лига ее отклонила. Таким образом, бразилец точно не сыграет в предстоящем Эль Классико, которое состоится первого марта.

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