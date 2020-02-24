Испания

Бразильский вингер пропустит матч с Барселоной из-за удаления, полученного в матче за Кастилью.

Нападающий мадридского Реала Родриго Гоэс не сможет помочь своей команде в поединке 26-го тура чемпионата Испании против Барселоны из-за красной карточки, которую он заработал во время выступления за Реал Кастилью в Сегунде Б.

Забив гол в ворота Рееса после сольного прохода, 19-летний бразилец повелся на провокацию голкипера соперников и начал демонстративно праздновать перед его глазами. Арбитр не оценил артистизм перспективного вингера и удалил его с поля.

Rodrygo solo goal with Castilla and being sent off after responding to goalie provocation (goalie didn’t get a yellow)pic.twitter.com/mySTllDrdG — RM Play ▶️ (@RMPIay) February 23, 2020

Поскольку дисквалификация автоматически распространяется на чемпионат Испании во всех дивизионах, Родриго таким вот образом лишил себя права на участие в предстоящем Эль-Классико.

Матч испанской Примеры Реал — Барселона запланирован на 1 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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