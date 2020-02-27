Лаутаро Мартинес — приоритет для Барселоны и Реала

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес привлек внимание испанских грандов.
ЛАУТАРО МАРТИНЕС, GETTY IMAGES
27 февраля 2020, 18:59
Барселона и Реал намерены подписать Лаутаро Мартинес, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 22-летний футболист стал приоритетом для каталонской и мадридской команды. На данный момент небольшое преимущество есть у Реала.
Отметим, что у Мартинеса есть клаусула в контракте, которая составляет 111 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Интер попытается подписать Обамеянга в случае продажи Лаутаро.
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