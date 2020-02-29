Испания

Защитник Реала Серхио Рамос похвалил нынешнего наставника своей команды.

Серхио Рамос отметил важность Зинедина Зидана для мадридского клуба.

"Зидан – фантастический тренер. Дело не только в статистике и количестве трофеев, но и потому, что он был игроком Реала много лет".

"Он хорошо взаимодействует с нами в раздевалке. В этом плане у него есть привилегии. Он прошел через это, будучи футболистом, и теперь проходит, будучи тренером. Не каждый может сделать это", — приводит слова Серхио Рамоса Goal.com.

В текущем сезоне Реал расположился на второй строчке в Примере (53 очка), отставая от лидирующей Барселоны на два пункта (55).

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