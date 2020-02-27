Северная Америка

У совладельца дебютанта МЛС Интер Майами, Дэвида Бекхэма, амбициозные планы.

В стартующем в нынешний уик-энд юбилейном, 25-м сезоне МЛС, дебютирует команда Интер Майами, одним из совладельцев которой является Дэвид Бекхэм. Перед дебютом в Главной лиге соккера англичанин поделился некоторыми своими планами.

"Если у нас будет возможность, мы, конечно же, будем приглашать звезд из Европы, – цитирует Бекхэма Mundo Deportivo. – Мы находимся в контакте с Месси и Криштиану Роналду, и, как и любая команда в мире, мечтаем объединить их в своем составе. Интер Майами неплохо укомплектован и сможет достойно выступить в дебютном сезоне, но мы постоянно будем думать об усилении".

Свой первый матч Интер Майами проведет в понедельник, 2 марта, на выезде против победителя прошлого регулярного сезона ФК Лос-Анджелес.

Ранее сообщалось, что Бекхэм хочет видеть в своей команде Луиса Суареса и его одноклубника по Барселоне Антуана Гризманна.

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