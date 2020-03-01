Испания

Лидеры испанского чемпионата сыграют друг с другом. Узнайте, где смотреть Эль Класико в прямом эфире.

Мадридский Реал примет на своем поле Барселону в матче 26-го тура Примеры.

Обе команды ведут борьбу за чемпионский титул, и очная встреча должна прояснить, у кого будут лучше шансы на успех. На данный момент "сине-гранатовые" лидируют в турнирной таблице, опережая команду Зинедина Зидана на два очка.

Где смотреть матч Реал – Барселона в прямом эфире? В Украине трансляцию будет вести канал Футбол 2. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 марта.

На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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