Испания

Главный тренер "королевского клуба" уверен, что исход Эль Класико не окажет решающее влияние на борьбу за чемпионство.

Реал в последних трех матчах потерпел два поражения и раз сыграл вничью, что вызвало очередную волну разговоров о кризисе в мадридском клубе. Тренер мадридцев Зинедин Зидан уверен, что команда может изменить положение дел.

"Действительно, у нас сейчас не лучшие результаты, но такое бывает. Мы знаем, что способны это изменить. Команда достаточно хороша, болельщики нас поддерживают", — цитирует слова Зидана на пресс-конференции AS.

Зидан согласен с тем, что схватка с Барселоной очень важна, но не устает подчеркивать, что важны и другие матчи чемпионата. Француз уверяет, что чемпионская гонка не будет окончена, даже если каталонцы победят и оторвутся на пять пунктов.

"Все наши игры важны. В матче с Барселоной на кону три очка, но это особенный поединок, мы сделаем все возможное, чтобы его выиграть. Но впереди нас ожидают и другие матчи. У нас есть еще 12 игр, Реал останется в чемпионской гонке, даже если проиграет Барсе", — добавил Зизу.

В последнее время и Реал, и Барселону много критикуют из-за неубедительных выступлений.

"Когда команда теряет очки, люди вдаются в чрезмерный анализ. Мы продолжаем работать, хотим исправить результаты. Но команды занимают первое и второе место в таблице. Это не катастрофа, быть в топ-2", — считает Зидан.

Матч Реал – Барселона состоится завтра, начало – в 22:00. Вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.