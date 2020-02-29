Испания

"Летучие мыши" на Месталье отпраздновали победу над севильцами.

В 26-м туре Ла Лиги Валенсия принимала Бетис. Счет в матче был открыт аж на 60-й минуте игры усилиями Кевина Гамейро. Под занавес матча на 89-й забил еще и Дани Парехо. Это оказалось очень кстати, потому что Бетис ответил голом Лорена Морона в добавленное время. Но на большее гостей не хватило – 2:1 в пользу Валенсии.

Валенсия – Бетис 2:1

Голы: Гамейро, 60, Парехо, 89 – Морон, 90+3.

Валенсия: Силлессен – Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя – Ферран Торрес(Собрино, 88), Парехо, Кондогбия, Солер – Гамейро (Черышев, 74), Гомес (Гедеш, 46).

Бетис: Роблес – Эмерсон, Манди, Сидней, Морено – Эдгар Гонсалес (Аленья, 72) – Фекир, Каналес, Гуардадо (Морон, 82), Хоакин (Тельо, 72) – Иглесиас.

Предупреждения: Кондогбия, Гайя – Морено, Эмерсон, Гуардадо.