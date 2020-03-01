Испания

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Ла Лиги.

В 26-м туре Примеры Валенсия дома справилась с Бетисом — 2:1. За хозяев забивали Кевин Гамейро и Дани Парехо, а у "гелиополитов" отличился Лорен Морон.

После этой победы Валенсия поднялась на седьмую строчку, однако сравняться с "летучими мышами" по очкам может Вильярреал, если сегодня обыграет Атлетик.

Валенсия – Бетис 2:1

Голы: Гамейро, 60, Парехо, 89 – Морон, 90+3.

Валенсия: Силлессен – Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя – Ферран Торрес(Собрино, 88), Парехо, Кондогбия, Солер – Гамейро (Черышев, 74), Гомес (Гедеш, 46).

Бетис: Роблес – Эмерсон, Манди, Сидней, Морено – Эдгар Гонсалес (Аленья, 72) – Фекир, Каналес, Гуардадо (Морон, 82), Хоакин (Тельо, 72) – Иглесиас.

Предупреждения: Кондогбия, Гайя – Морено, Эмерсон, Гуардадо.