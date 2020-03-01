Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 26 тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан не обошелся без сюрприза при выборе стартового состава своей команды на матч против Барселоны. Так, с первых минут на левом фланге обороны в Эль Класико сыграет не Ферлан Менди, которому доверял энтренадор в важных матчах, а Марсело. В основу также вернулся Тони Кроос, пропустивший поединок против Манчестер Сити.

У каталонцев с первых минут готов сыграть Хорди Альба, который успел восстановиться после полученной травмы. Кроме того, Кике Сетьен снова решил обойтись без услуг Анссумане Фати, выпустив в стартовом составе Артуро Видаля, который будет помогать в атаке Антуану Гризманну и Лионелю Месси.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос — Иско, Бензема, Винисиус

Запасные: Ареола, Милитан, Модрич, Бэйл, Васкес, Менди, М. Диас

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Артур, Бускетс, де Йонг — Видаль — Месси, Гризманн

Запасные: Нето, Лангле, Ракитич, Фирпо, Кольядо, Брайтвейт, Фати

Матч Реал — Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.