Лунин провел первый сухой матч за Овьедо

Команда украинца добыла тяжелую победу.
Андрей Лунин, photo: Real Oviedo
01 марта 2020, 21:10
Реал Овьедо обыграл Тенерифе (1:0) в рамках 30-го тура испанской Сегунды. В стартовом составе хозяев вышел кипер Андрей Лунин.
Украинец провел свой восьмой матч за Овьедо и впервые сыграл "на ноль". В предыдущих семи поединках 20-летний вратарь пропустил девять голов.
После 30 сыгранных матчей Овьедо занимает 20-е место в Сегунде, имея в активе 32 очка. Команда украинца отстает от спасительной зоны на два очка.
Следующий поединок Овьедо проведет на выезде против Эстремадуры (7 марта).
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