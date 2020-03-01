Лунин провел первый сухой матч за Овьедо

Испания

Команда украинца добыла тяжелую победу.

Реал Овьедо обыграл Тенерифе (1:0) в рамках 30-го тура испанской Сегунды. В стартовом составе хозяев вышел кипер Андрей Лунин.

Украинец провел свой восьмой матч за Овьедо и впервые сыграл "на ноль". В предыдущих семи поединках 20-летний вратарь пропустил девять голов.

После 30 сыгранных матчей Овьедо занимает 20-е место в Сегунде, имея в активе 32 очка. Команда украинца отстает от спасительной зоны на два очка.

Следующий поединок Овьедо проведет на выезде против Эстремадуры (7 марта).